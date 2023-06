Após mulher de Casemiro negar traição, vídeo de jogador para irmão de 'amante' viraliza

Depois que a mulher de Casemiro defendeu o jogador dos rumores de traição, viralizou nas redes sociais um vídeo do atleta desejando um feliz aniversário para o irmão da suposta amante.



O registro foi publicado pelo aniversariante há 171 semanas, 3 anos, mesma época em que Casemiro estaria vivendo o affair com Sinttya Ramos.



"Fala, Matias, tudo bem? Estou aqui gravando esse vídeo para desejar meus parabéns para você. Espero que você desfrute muito do seu dia, que seja um dia muito especial para você... Está fazendo 21 anos. Então, fica aqui meu abraço", diz Casemiro no registro.