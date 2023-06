Após término com Mel Maia, MC Daniel fala sobre separação: 'Pior momento'

O cantor MC Daniel negou, nesta segunda (12), ter terminado com Mel Maia devido a um "ciúme doentio". O pronunciamento veio depois que um perfil de notícias da internet divulgou a informação. Ele disse ainda que deixaria as redes sociais por estar com crises de ansiedade.



Os rumores começaram depois que o jornalista Leo Dias afirmou que um dos motivos que teriam causado o fim do relacionamento foi o ciúme dele ao ver Mel beijar outros homens na novela Vai na Fé.