Ator de 'Pantera Negra' se pronuncia após acusação de assédio sexual

Tenoch Huerta, conhecido por viver Namor no filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, usou o Instagram nesta segunda-feira, 12, para rebater as acusações de assédio sexuais feitas por María Elena Ríos. O ator afirma que "são simplesmente falsas".



"Há um ano, namorei a Elena por vários meses. Foi totalmente consensual o tempo todo, como inúmeras outras pessoas podem atestar. E ao longo desse período, foi um relacionamento amoroso, afetuoso e mutuamente solidário", iniciou Huerta, em texto publicado nos stories. "No entanto, depois que terminou, Elena começou a distorcer nossas interações tanto em particular quanto na frente de grupos de amigos em comum", completou.