Ator defende Key Alves após rumores de estrelismo em festa de Thaynara OG: 'Eu presenciei'

O ator Renato Shippee defendeu Key Alves depois que rumores apontaram que a ex-BBB havia dado um show de estrelismo no São João da Thay, evento de Thaynara OG no Maranhão.



Através dos stories, o artista disse que esteve "ao lado da jogadora de vôlei o tempo todo" durante a festa.



"Fiquei com ela maior parte dos eventos que tinham fotógrafos e o que aconteceu foi que teve fotógrafo que tirava fotos dos influenciadores e depois queria pedir pro influenciador postar com vários @. Acho correto dar o destaque para o trabalho do fotógrafo. Mas alguns queriam também que marcasse @ de marcas que eles (fotógrafos) estavam ganhando pra divulgar. Influenciador ganha por divulgação. Ninguém deve trabalhar de graça. Ela e vários outros influenciadores preferiram não usar as fotos. Fotógrafo não gostou e soltou na mídia pra tentar ganhar algo com isso. Eu presenciei. Foi isso", relatou Renato.