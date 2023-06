Cantor Genard lança música inédita com Cavaleiros do Forró

. Crédito: Divulgação

Faltando menos de duas semanas para o São João, o cantor e compositor Genard anunciou o lançamento de uma música inédita em parceria com a banda Cavaleiros do Forró. A composição Brinquedim chegará em todas as plataformas digitais de áudio na quarta-feira (14), com direito a show de Genard no Pelourinho para marcar lançamento da música.

A apresentação faz parte do projeto de Genard 'Esquenta São João e acontece na própria quarta, a partir das 19h, no Largo Tereza Batista, no Centro Histórico de Salvador. O show ainda terá as participações especiais da banda Cueca Branca e de Aline Ataíde, ex-cantora da Limão com Mel. A entrada é gratuita. Um dia antes de cantar Brinquedim ao vivo, o público também poderá conferir o clipe da canção, que será lançado na terça (13) no canal Cantor Genard, às 22h.

Para acessar o clipe basta clicar aqui.

Brinquedim é uma composição inédita feira por Alê Santana e Cacá Santos, enquanto o clipe da canção tem direção musical de Igor Jujuba e Amedício Jr, que já foi responsável por produções de sucesso da banda Limão com mel e de Bete Nascimento, ex-cantora do Mastruz com Leite. O clipe foi gravado em Natal, no Rio Grande do Norte, com a produção de Bruno Alexandre e direção de Manoá Góis.

Músicos que compõem a banda de grandes artistas do forró e do sertanejo, como Wesley Safadão, Xand Avião e Natan, também integraram a equipe musical do clipe.

Natural de Natal, onde o clipe foi gravado, Genard vive em Salvador há 17 anos e tem seis CD’s e dois DVD’s gravados, comandando grupos de sucesso como o próprio Cavaleiros do Forró. Também já foi backing vocal nas bandas Estakazero, Colher de Pau, Cangaia de Jegue, Zelito Miranda e Claudia Leitte.

Ainda em maio, Genard esteve acompanhado de um trio nordestino em uma ação surpresa do CORREIO na Praça do Relógio de São Pedro, na Avenida Sete, Centro de Salvador. Em plena terça-feira o artista se apresentou no meio do povo e animou quem passava pelo local.