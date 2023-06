Carvalho homenageia Rita Lee às vésperas do Dia dos Namorados: ‘Meu amor será infinito’

Às vésperas do Dia dos Namorados, celebrado no Brasil em 12 de junho, Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, usou as redes sociais para fazer uma homenagem à cantora. A eterna rainha do rock, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença, morreu no dia 8 de maio, aos 75 anos.



"Minha namorada, meu amor por você sempre será maior do que todos os universos, será infinito, será sagrado, eu prometo", escreveu o músico em uma publicação no Instagram, na noite do último sábado, 10.