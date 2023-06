CBX Samba Club grava primeiro projeto audiovisual na Ponta do Humaitá

A banda CBX Samba Club – liderada pelo cantor Rennanzinho, vai gravar seu primeiro projeto audiovisual. Intitulado Tarde no Humaitá, o registro/show acontecerá nesta sexta-feira (2), na Ponta do Humaitá, a partir das 15 horas.



A banda, que nasceu e cresceu na Ribeira, na cidade baixa em 2013, escolheu um dos locais mais lindos da região e que possui uma forte ligação com o grupo. Liderada por Renan Nascimento, a CBX traz em sua essência a influência de ritmos como o samba chula e o samba raiz, além de traços marcantes do pagode baiano.