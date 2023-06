Conheça modelo baiano que é recordista de desfiles no SPFW

. Crédito: Divulgação

A São Paulo Fashion Week (SPFW) divulgou nesta quinta-feira (1º) a lista dos recordistas da 55ª edição, que teve 41 desfiles, sendo 31 presenciais e 10 filmes fashion. Na categoria masculina, o grande nome foi o modelo baiano Lucas Evangelista, 28 anos, que somou 11 desfiles na temporada.



“Acho que a ficha não caiu ainda. É o maior evento de moda da America Latina! Parece que estou em um sonho muito bom”, comemorou em conversa com o Alô Alô Bahia. “Quando comecei a fazer os testes para participar dessa temporada eu já estava sentindo que seria mais que especial não só para mim mas para todos que participaram. Foi uma temporada leve, com várias emoções, na qual tive a oportunidade de conhecer muita gente legal”, completou.João Pimenta Aposta da agência Another, Lucas nasceu em Salvador e mora em São Paulo há seis anos. Ele iniciou a carreira após ser visto por um olheiro nas redes sociais, em 2014. Desde então, o jovem de 28 anos coleciona passagens por mercados como Itália, China e Turquia, campanhas de moda e beleza, desfiles em outras edições da SPFW e na Casa de Criadores, além de editoriais em publicações como GQ.

Nesta edição do SPFW, o modelo desfilou para Martins, Igor Dadona, João Pimenta, Ponto Firme, Rafael Caetano, Mnisis, Ronaldo Silvestre, Silvério, Forca, Lino Villaventura e Santa Resistência. Igor Dadona “O SPFW é um sonho. Sempre tive vontade de participar, desde quando iniciei minha carreira na moda. Fiz testes para desfilar no primeiro ano que cheguei em SP, porém não fui aceito. Mesmo assim, não desisti e foquei em melhorar mais e mais. Consegui aprovação nas temporadas seguintes”, contou o veterano.Ponto Firme ​Antes do sucesso na moda, Lucas chegou a trabalhar como professor de inglês, foi militar do exército brasileiro e assistente administrativo em uma empresa de imóveis, além de ter iniciado a faculdade de Direito. Hoje, é inspiração para outros jovens negros, e já fez campanhas para grandes marcas, como C&A, Renner, Riachuelo, Adidas, iFood e Avon.

“Recebo mensagens de pessoas que dizem se inspirar em mim, na maioria das vezes vindas de pessoas negras, assim como eu. Fico muito feliz em saber que inspiro pessoas, isso só me faz querer melhorar cada dia mais. Não estou conquistando apenas o meu espaço, mas sim de muitas pessoas que se sentem representadas", disse.Martins Em Salvador, Evangelista é agenciado pela One Models. “Fui descoberto por um olheiro através do Facebook. Logo em seguida, busquei passos maiores na agência dirigida por André Menegry e coordenada por Pepê Santos. Um ponto bastante importante na minha carreira foi ter participado do concurso Beleza Black, realizado pela One Models”, lembrou.Ronaldo Silvestre Rafael Caetano MNISIS Silvério Forca Lino Villaventura​ ​Santa Resistência