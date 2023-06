Cortejo Afro recebe Ilê Aiyê e Marcia Short em festa no Dia dos Namorados

Para festejar o Dia dos Namorados, o Cortejo Afro promete uma edição especial do seus tradicionais ensaios de segunda-feira. No dia 12 de junho, portanto recebe ilê Aiyê e Marcia Short na área de eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, às 21h, e promete embalar a noite dos apaixonados.



Decoração especial, experiências estéticas proporcionadas através de performances de dança, músicas, luzes, painéis artísticos, criados pelo artista plástico Alberto Pitta, ambiente intimista e agradável e animado pelo som afro pop inovador e dançante são elementos confirmados na programação da festa.