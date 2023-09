Daniela Mercury convida Ivete Sangalo para show dos 40 anos de carreira

A cantora Daniela Mercury vai celebrar os 40 anos de carreira com um show na Apoteose, no Rio de Janeiro. A comemoração será em outubro e contará com a presença de Ivete Sangalo, que já confirmou presença. A artista divulgou, nesta terça-feira (19), um vídeo divertido simulando um vazamento de áudios do WhatsApp para contar a novidade aos fãs.



"Oi amiga querida. Tô aqui para lhe convidar para participar comigo do show dos 40 anos de minha carreira, 30 anos daquele show maravilhoso de lançamento do Canto da Cidade na Apoteose. Vamos arrasar? Vem cantar comigo? Vamos dançar, vamos cantar, vamos relembrar músicas incríveis. Vamos?", diz Daniela em áudio.