Deputada pede para MP-SP investigar venda de ingressos para shows de Taylor Swift

A deputada federal Erika Hilton (Psol) oficiou o Ministério Público de São Paulo por ocorrências envolvendo ingressos para os shows da cantora Taylor Swift, que acontecerão em São Paulo e no Rio de Janeiro em novembro. O ofício busca apurar um suposto esquema de vendas entre cambistas e a produtora de shows T4F na Câmara dos Deputados. A investigação incluiria a venda dos ingressos da norte-americana no escopo da investigação da empresa Eventim na venda dos ingressos da banda Rebeldes.

"Há relatos de cambismo, casos de violência envolvendo cambistas e até suspeitas de serviços digitais voltados à 'furar filas' virtuais pra compra de ingressos. Tudo isso fere os direitos do consumidor, e se já há uma investigação do MP ocorrendo sobre o tema, cabe sua ampliação", publicou a deputada nas redes sociais.

Leia mais: Fãs de Taylor Swift brigam com cambistas nas filas por ingresso no Rio e SP

Mais de 10.000 ingressos pro show da Taylor Swift no Rio de Janeiro disponíveis em outras plataformas usadas por cambistas. Uma vergonha que os artistas permitam isso. T4F TEM ESQUEMA COM CAMBISTA pic.twitter.com/0yN5n5sb5R

Depois da confusão, duas datas extras foram anunciadas pela empresa, uma no dia 24 de novembro em São Paulo, e outra no dia 19 do mesmo mês, no Rio. A T4F não se pronunciou sobre as acusações.