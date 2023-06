Dois casos de violência que chocaram o Brasil

. Crédito: Foto: TV Globo/Divulgação

Dois casos que mobilizaram o Brasil ganham revisão em projetos audiovisuais documentais lançados pelo Globoplay: a série O Caso Escola Base, produção do Canal Brasil que destrincha a história policial que chocou o país em 1994 e se tornou um massacre midiático sem precedentes no jornalismo e na justiça brasileira; e o documentário Vale dos Isolados: O Assassinato de Bruno e Dom, que refaz as circunstâncias do crime que escancarou a insegurança no Vale do Javari, no Amazonas.

Depois de 28 anos, a história envolvendo a Escola Base segue como um exemplo de como o julgamento prévio e o linchamento podem arruinar vidas. Dirigida por Paulo Henrique Fontenelle, a série com quatro episódios volta a março de 1994, quando donos da escola infantil Base foram acusados de abuso sexual contra crianças de quatro anos. A 6ª DP de São Paulo, localizada no bairro da Aclimação, recebeu a denúncia feita por Lúcia e Clea, mães das supostas vítimas, que procuraram a imprensa e deram suas versões.

A série é contada a partir dos depoimentos dos principais personagens envolvidos no caso, como Paula Milhin, única proprietária da escola ainda viva; Boris Casoy, ex-apresentador do SBT; Luis Nassif, ex-comentarista da Band; Florestan Fernandes Jr., ex-repórter da TV Cultura e o primeiro a ouvir o lado dos acusados; e Valmir Salaro, ex-repórter da TV Globo e primeiro a chegar na escola, que anos depois pediu desculpas aos envolvidos.

Dirigido e apresentado pela jornalista Sônia Bridi, Vale dos Isolados mostra a escalada de violência protagonizada por organizações criminosas na isolada região amazônica e que culminou nas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips no dia 5 de junho de 2022. O documentário refaz os últimos passos dos dois, as investigações em torno do caso que ganhou repercussão internacional e o trabalho que eles desenvolveram junto aos povos originários.

A produção traz material exclusivo, como o momento em que a equipe da Univaja encontra uma série de objetos pertencentes a Bruno e Dom que não haviam sido localizados pela polícia na época do crime - entre eles, um celular de Bruno que continha as últimas imagens conhecidas dele e de Dom. Globoplay .

Nos oito meses em que ficou dedicada ao documentário, a equipe passou mais de 100 dias na Amazônia e ouviu lideranças indígenas, amigos de Bruno e Dom, autoridades e pescadores ilegais. Sônia e o repórter cinematográfico Paulo Zero foram a várias aldeias, algumas a dias de barco de distância da cidade mais próxima. Também participaram de um encontro da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, onde conversaram com lideranças de todas as etnias.

“Me impressionou ver que mesmo os povos que mantêm contato com os brancos há mais de um século ainda têm uma conexão muito intensa com a terra, tiram da floresta praticamente tudo o que precisam e mantém um grau de isolamento muito grande. Para chegar até uma das aldeias que nós fomos são 10 dias de viagem de barco a partir da cidade mais próxima que é Atalaia do Norte”, diz Sônia.

Programa Legal com os pequenos

Encanto na Concha Acústica

Em turnê nacional, o musical Cantando com Encanto tem apresentação única neste sábado (3), às 18h, na Concha Acústica do TCA. Espetáculo oficial da Disney, a produção celebra a animação de sucesso que conquistou crianças e adultos com a história de uma família colombiana toda especial. O filme será exibido em um telão com alta definição com uma banda composta por 10 músicos tocando ao vivo a trilha sonora, um dos destaques da animação. Ingressos: R$ 120|R$ 60, à venda no Sympla e na bilheteria do TCA. Clientes Nubank têm 40% de desconto. A animação O Menino Beethoven Visita o Brasil traz bonecos do grupo Giramundo (Foto: Divulgação) Beethoven mirim

Viagem musical A animação O Menino Beethoven Visita o Brasil estreia neste domingo, às 17 h, gratuitamente, no YouTube (https://youtu.be/zsPhWi9BCU0). Com 39 minutos, o filme tem direção artística do Grupo Giramundo, que também assina a criação dos bonecos - sua especialidade. A direção musical é de Marcelo Caldi e o roteiro de Edu Krieger. Com ludicidade, o filme retrata a visita ao Brasil de Beethoven, que andava meio cansado do piano, acompanhado da fada da música. Eles se encontram e trocam muitas figurinhas com grandes compositores como Villa-Lobos, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e Luiz Gonzaga. Muito fofo. Maria Bethânia e Chico Chico: releitura de Em Nome de Deus, de Sérgio Sampaio (Foto: Carolina Spok/Divulgação) Clássicos da mpb aproximam artistas de diferentes gerações

Projeto Biscoito Fino Lançamento da gravadora Biscoito Fino, o álbum homônimo faz uma espécie de instensivão da MPB nas últimas décadas. Com direção artística de Ana Basbaum, direção musical de Guilherme Kastrup e curadoria de repertório de Basbaum e Renato Vieira, o trabalho relê 14 clássicos nacionais, de Tropicália, de Gilberto Gil/Torquato Neto, a Sem Samba Não Dá, do último álbum de Caetano Veloso, Meu Coco.