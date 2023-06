Em primeiro episódio, 'Os Outros', no Globoplay, promete muita tensão

. Crédito: fotos: Estevam Avellar/Globo

O Globoplay tem se destacado por suas produções originais e, quando o comparamos com outros serviços de streaming, não há dúvidas de que está bem à frente dos outros quando se fala de produções brasileiras. A produção documental da plataforma é de qualidade destacável, com séries sobre Tim Maia, Nara Leão, Hebe e outras que tratam de temas mais densos, como À Mão Armada, que trata da política armamentista estimulada pelo governo Bolsonaro.

E a dramaturgia do serviço não tem ficado atrás, afinal, pega carona no know-how da Globo, com mais de 50 anos de excelência na área. A novela Todas as Flores, de João Emanuel Carneiro, chega nesta quinta-feira (1º) ao último capítulo e prova a qualidade do Globoplay. Ontem, estreou mais uma produção que, a julgar pelo primeiro capítulo, promete muito: Os Outros, série repleta de suspense que impressiona neste início por muitos aspectos. Milhem Cortaz Destaca-se por um cuidado absoluto na escolha das músicas, trilha sonora original e uma escolha de elenco incrivelmente certeira. Há velhos conhecidos globais, como Adriana Esteves e Drica Moraes, além de revelações do cinema, como Maeve Jenkings, que costuma estrelar produções de baixo orçamento. Milhem Cortaz é outro que costuma ser mais visto no cinema que na TV e é igualmente talentoso.

E tem ainda Eduardo Sterblicht, que ficou conhecido no país por seu trabalho no Pânico na TV, que variava entre o escatológico e o caricato como o Freddie Mercury Prateado. Mas depois ele mostrou que é versátil, com ótimo desempenho em papéis cômicos mais discretos, como na série Shippados, também do Globoplay. Agora, em Os Outros, ele está em um papel dramático, como um ex-policial de caráter duvidoso.

A história A série parte de uma situação aparentemente corriqueira, que é uma briga entre dois adolescentes que vivem num condomínio de classe média do Rio de Janeiro. Durantem uma partida de futebol, Marcinho (Antonio Haddad) arremessa uma bola contra o rosto de um adversário e Rogério (Paulo Mendes) sai em defesa do amigo que levou a bolada. Fora de controle, o rapaz agride Marcinho com muita violência, a ponto de o garoto ficar desacordado. A mãe do rapaz, Cibele (Adriana Esteves), vai socorrer o filho e, apavorada, ameaça denunciar o jovem à polícia.

Um desentendimento que poderia ser tratado como corriqueiro transforma-se numa situação em que todos perdem o controle e vivem trocando ameaças. Quando não atacam a pessoa, destroem o patrimônio dela ou fazem ameaças de morte. Apelam então para armas de fogo, supostamente para se defender. Nem que, para isso, aprendam a usá-las numa "aula" que não leva mais de um minuto.

O mais impressionante é que, como observa o ator Thomás Aquino, essas pessoas se refugiam num condomínio de luxo em busca de segurança. Mas nem assim deixam de estar sujeitos à violência."Esse ponto de vista do condomínio e da segurança que a série traz mostra que nem sempre estamos seguros no lugar em que pensamos ter segurança e aponta mais uma vez para nós mesmos e não para uma questão da infraestrutura. Acho que é mais sobre você mesmo. A reflexão passa a ser: quem somos nós?”, questiona o ator, que interpretou Pacote em Bacurau (2019).O criador da série, Lucas Paraízo, diz que queria falar sobre intolerância. "O artifício que encontrei para isso foi mostrar a relação inerente entre vizinhos, desconhecidos que convivem lado a lado. Na trama, eles são uma forma alegórica de me referir ao convívio em sociedade. Em um condomínio, há uma mistura de personagens: em um mesmo espaço, se relacionam pessoas de diferentes classes sociais, idades e gêneros".