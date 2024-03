TEATRO

Espetáculo 'Eu Amarelo: Carolina Maria de Jesus' promete retratar autora mineira em toda sua multiplicidade

Peça chega em Salvador no dia 22 de março no Espaço Caixa Cultural Salvador

Luiza Gonçalves

Publicado em 21 de março de 2024 às 05:00

Espetáculo "Eu Amarelo: Carolina Maria de Jesus" Crédito: Dilvulgação/ Alvaro Riveros

"Carolina é tão forte que às vezes nem a vejo como humana... Ela é um mistério e como todos, difícil de ser decifrado", comparou Elissandro de Aquino. Fascinado pelas palavras de Carolina Maria de Jesus, o dramaturgo decidiu se debruçar nesse quebra-cabeça que foi reunir em cena textos e elementos que contam a história da maior escritora negra do país no século XX. O resultado foi o espetáculo "Eu Amarelo: Carolina Maria de Jesus", de 2018, que chega aos palcos de Salvador no dia 22 de março e seguirá nos dias 23, 24, 29, 30 e 31 de março e nos dias 5, 6 e 7 de abril, às 20h, na Caixa Cultural Salvador.

A peça é baseada no livro "Quarto de despejo: diário de uma favelada", obra considerada o maior sucesso da autora, que foi traduzida para 13 idiomas em 80 países, sendo uma das primeiras publicações de uma autora negra no Brasil. O romance traz a narrativa cotidiana da luta pela sobrevivência de Carolina e seus filhos na favela do Canindé (SP), as faces do racismo e da desigualdade social vividas até hoje por milhões de brasileiros.

"É uma relação de fascínio – de um leitor que encontrou nas palavras de Carolina algo que precisava ser dito. E ninguém falaria melhor do que ela. Sua palavra é uma ferida que não fecha, ela provoca em nós pavor, choro, mas também riso. Há um deboche em Carolina, há um humor ácido diante de uma realidade tão insuportável e delirante. Suas palavras são deliciosas, embora difíceis de digerir", afirma Aquino.

A narrativa do espetáculo será marcada por três momentos cruciais na vida de Carolina: sua estadia na favela, que resultou nos diários; a ascensão literária, que a tornou um fenômeno editorial de vendas; e, por último, o seu esquecimento. Além de "Quarto de Despejo", a peça apresenta fragmentos de outras obras da autora como "Diário de Bitita" e "Casa de Alvenaria", somados à pesquisa biográfica e provérbios que pretendem apresentar várias facetas da escritora e explorar diálogos com a contemporaneidade.

"Carolina canta, escreve poemas, peças de teatro, provérbios. Queria ser artista de circo, estar no palco do teatro. Esses elementos do quebra-cabeça vão construindo essa personalidade de Carolina tão renascentista e multifacetada. Nesse nosso projeto apresentamos uma Carolina que amava ler e escrever, que sabia do seu potencial e que nunca se perdeu diante do seu propósito", declara o dramaturgo.

Atriz Cyda Moreno Crédito: Divulgação/Edu Monteiro

Atuação dedicada

Cyda Moreno já encarnou grandes personalidades no teatro, como Nina Simone e Luiza Mahin, porém o convite para viver Carolina Maria de Jesus em 2018 veio como uma grande surpresa para ela, pois não conhecia muito as obras da escritora, e havia sido indicada para uma produção de pessoas que não conhecia como "a" atriz capaz de fazer essa atuação.

Ao ler os textos pela primeira vez com Elissandro de Aquino e o diretor do espetáculo Isaac Bernard, eles não tiveram dúvida de que o papel seria dela: "Daí então, fiz uma imersão, li tudo. E fiquei impressionada e abismada com a sua escrita. Com o seu poder, com a história de sua vida. A profundidade da sua narrativa e como retratou tão bem sua realidade. Sem, contudo, perder a poesia para retratar o seu universo. Ali percebi que seria um grande desafio. Mas foi Carolina que, misticamente, me escolheu", relembra.

A preparação para a personagem foi de grande exigência física e vocal para Cyda, que apresenta um monólogo de 1h15 em cena, com uma personagem vibrante: "Nuances, mudanças de estado, de sentimento, muitas rupturas. Canto, interpretação, dança, humor, choro, momento de euforia e de tragédia. Então tenho que estar muito bem preparada tecnicamente e espiritualmente, para levar todo este leque de situações e sentimentos para o público", garante.

Cyda revela ainda que, para compor Carolina, ela buscou inspiração nas memórias de sua infância e adolescência, junto com a mãe e as tias do interior de Minas Gerais, onde viveu muitas situações de racismo e pobreza que reverberam até hoje.

"A importância em conhecer Carolina está, entre outros fatores, em perceber do que é capaz o ser humano. Como uma pessoa como ela, com apenas 2 anos de estudos e vivendo todas as adversidades da pobreza e da miséria, pôde subverter suas circunstâncias e se tornar este fenômeno. Este exemplo de vitória e representatividade para o povo negro, principalmente para as mulheres negras e pobres. Carolina escreveu a realidade nua e crua do universo das favelas. E contudo, conseguiu extrair poesia e lirismo das entranhas do lixo, da fome, do racismo e da vivência nas margens da sociedade. Ler Carolina nos incita a ir além, a acreditar nos nossos sonhos, a lutar pela vida e a não sucumbir."