GERÔNIMO SANTANA: “Que bom que as pessoas estão começando a ter memória”

Cantor Gerônimo assina a trilha sonora da peça “Dois de Julho – A Ópera da Independência”. Crédito: Divulgação

As celebrações pelo Bicentenário do 2 de julho não cessaram com a volta dos carros da Cabocla e do Caboclo - símbolos da Independência - ao Pavilhão da Lapinha, três dias após o cortejo cívico ao Largo do Campo Grande, tampouco com a Festa de Labatut, no final de linha de Pirajá, em 06 e 07 de julho. Nos dias 21 e 22 deste mês, estará em cartaz o espetáculo musical quase inédito “Dois de Julho – A Ópera da Independência”, que encena a libertação do Brasil pela Bahia. Integrando o calendário festivo, serão duas apresentações gratuitas, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

Na trilha sonora, um músico que firma sua trajetória artística na conexão com a história da Bahia, Gerônimo Santana, que tão bem canta Salvador nas letras de “É D’oxum” e cria tradições com o Buzanfan em um dos maiores Carnavais do mundo, retorna à direção musical da peça, após 10 anos de sua primeira montagem. Gerônimo também conduzirá sua orquestra ao vivo durante as duas noites de espetáculo e afirmou que levará para encenação argumentos musicais que estão no inconsciente popular. “ (As referências musicais estão) no ritmo do samba, na volta da Cabocla. Estão na presença fiel do povo escravizado misturado com o povo mestiço da Bahia”, disse em entrevista ao CORREIO.

A ópera foi apresentada uma única vez, em 2013, no Largo Terreiro de Jesus, como parte da programação de ações de celebração dos então 190 anos da Independência do Brasil na Bahia. “Há dez anos todo mundo se emocionou, vamos ver se a gente consegue emocionar novamente”, recordou Gerônimo.

Com texto de Cleise Mendes, direção de Paulo Dourado e elenco de peso coreografado por Jorge Silva, a encenação trará aos palcos o triunfo de pretos, indígenas e mestiços, sob o comando do general Labatut, em poder de resistência às investidas de Portugal, que tentava barrar a Independência do Brasil proclamada por D. Pedro I em 7 de setembro de 1822, um ano antes da epopeia na Bahia.

O diretor musical, Gerônimo Santana, falou com exclusividade com o CORREIO sobre o processo criativo para composição da trilha do espetáculo. Confira o vídeo e a entrevista na íntegra.

Como foi o processo de pesquisa e quais as referências musicais usadas para compor a trilha do espetáculo?

Gerônimo Santana: A história (do espetáculo) se passa no século XIV, em uma era bélica, mas também romântica. Os compositores da época eram geralmente populares de conhecimento de bairro a bairro. Eu estou indo pelo extinto, sabe? Uma das coisas que eu sei que existiu naquela época, como existe até hoje, é o samba de roda e a capoeira. Além disso, as coisas marciais, belicosas que são e que fazem parte da história do 2 de julho.

Quais os argumentos musicais que você traz para essa montagem?

Gerônimo Santana: Os argumentos musicais estão no inconsciente popular. No ritmo do samba, na volta da Cabocla. Estão na presença fiel do povo escravizado misturado com o povo mestiço da Bahia. Muitas músicas, aliás, eram criadas como refrão, na cultura do caboclo, em um samba. Mete o refrão e todo mundo repete. São coisas como essas que nós vamos colocar. Agora, é uma pena nós termos pouco tempo para fazer isso, deveríamos ter pelo menos um mês ou dois de antecedência para poder trabalhar direito. Mas vamos dar o melhor da gente, o melhor do clima musical. Na verdade, esta é uma encenação onde a gente vai fazer trilha, movimentos, efeitos. Terão efeitos sonoros e vamos tentar fazer as pessoas se emocionarem. Há dez anos todo mundo se emocionou, vamos ver se a gente consegue novamente.

A música como arte é ciência e aprendizado, como é cantar e contar a história da Bahia por meio dela?

Gerônimo Santana: Ninguém vive sem música. Primeiro, a música é capaz de unir exércitos. A música foi capaz de confundir o corneteiro Lopes, que em vez de tocar para recuar, tocou para avançar. A música tem essa: é a surpresa. Não foi por acaso que um dos compositores do hino do 2 de Julho, Santos Titara, diz na letra que “nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro”, porque o primeiro sol não brilhou aqui no Nordeste, na Bahia. Foi preciso ter derramamento de sangue, vidas serem abatidas para que se conseguisse ter uma vitória. Mesmo assim, eu chamo de uma vitória acovardada. Dom Pedro pegou o que ele queria pegar, abandonou o cenário de guerra e terminou tomando um WO.

As lutas pela independência do Brasil na Bahia são marcadas pela forte presença popular, como agregar esse caráter popular imanente em uma Ópera?

Gerônimo Santana: É a verdadeira independência do Brasil. Toda independência, todo país que se proclama independente, o seu povo sai para comemorar. A independência do Brasil pelo Sete de Setembro é um bocado de soldados marchando, “marcha soldado, cabeça de papel, se não marchar direito vai pra conta do quartel”. Mas o dois de julho não. Sai a milícia, saem os soldados, sai o povo, sai menino, mulher, criança, sai caboclo, é uma festa do coração. Foi o povo que entregou sua vida, não foi o exército brasileiro, não. Foi o povo da Bahia, juntamente com os exércitos de Dom Pedro I conseguiu formar aqui, porque na Bahia não tinha exército.

A sua trajetória musical se conecta com a história da Bahia, você canta a tradição. Poderíamos te chamar, além de "mensageiro da alegria", de um “mensageiro da memória”?

Gerônimo Santana: Que bom que as pessoas estão começando a ter memória. Porque se não tiver memória, vem o estrangeiro, monta no pescoço, caga na cabeça e fica tudo por isso mesmo. Então, para que isso não aconteça, vamos preservar a memória. Seja você preto, branco, mulato, seja você de direita, de esquerda ou de centro, o que é importante é a Bahia, é o povo da Bahia, é o estado da Bahia, é o Brasil. Porque o Brasil só tem tamanho. Olha o formato, olha o perfil, você vê que a Bahia é a mãe do Brasil.

Serviço

Espetáculo musical Dois de Julho – A Ópera da Independência

Data – 21 e 22 de julho (sexta e sábado)

Horário – 19h

Local – Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador

Classificação livre

Entrada franca