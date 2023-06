Globo prepara nova temporada do "The Masked Singer" com Ivete Sangalo

A TV Globo encomendou uma nova temporada do reality musical "The Masked Singer" para 2024 sob o comando de Ivete Sangalo. As informações são de Gabriel Vaquer, do Notícias da TV.



A atração ainda não possui data confirmada, mas estreia entre janeiro e março do ano que vem, segundo o colunista. A nova temporada, com a baiana no comando, já aparece como certa em pacote enviado ao mercado publicitário.