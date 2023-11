Grife Balenciaga vende toalha de banho que vira saia por R$ 5 mil

A marca de luxo Balenciaga viralizou mais uma vez com suas peças de roupa inusitadas. Conhecida por vender calçados detonados e bolsas feitas de sacola de lixo, a grife espanhola desta vez está vendendo uma toalha no valor de R$ 5 mil.



Parte da coleção Resort da Primavera-Verão de 2024, a “saia-toalha” está sendo vendida on-line por 925 dólares, o que dá aproximadamente 4.500 reais na cotação atual.



Balenciaga vende itens inusitados com preço alto