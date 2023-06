Hoje evangélica, 'menina do bambu' se desculpa com Silvio Santos

Conhecida em todo o país, como a "menina do bambu", 40 anos depois a catarinense Daiza Lazarte Barros revelou sua identidade e disse que se arrepende da piada de mau gosto que fez com Silvio Santos no programa televisivo Domingo no Parque.



Após uma investigação realizada pelo SBT, ela topou participar das gravações do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos. Daiza se formou em jornalismo, mas atua como missionária numa igreja evangélica no estado paulista. "Nunca foi da minha vontade me manifestar. Há muitos anos, essa piada soa de forma engraçada, mas vai contra os princípios que eu tenho", disse ela, durante a gravação do programa de Patrícia Abravanel.