Horóscopo de 30/5: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua cresce em Libra.



Nenhum lamento humano passa despercebido, porque apesar da nossa teimosa ignorância de nos atermos exclusivamente à realidade objetiva percebida através dos cinco sentidos, e de nos circunscrevermos a ela, ainda assim existimos em muitas outras dimensões, sutis, porém, tão reais quanto as que nos confortam com o tato, som, paladar, visão e olfato.



Muitos, senão todos os lamentos nossos derivam de continuarmos ignorando nossa existência em outras dimensões sutis, abrangentes, sintéticas e inclusivas, o que é um grande equívoco de nossa parte, um do tipo que produz sofrimento, solidão e degradação contínua e, apesar de que nossos lamentos não passam despercebidos aos nossos amigos divinos, eles e elas não podem nos obrigar a transcender nossa ignorância, esse é um caminho que deve ser trilhado pela nossa própria iniciativa.