SAMBA

Jorge Aragão canta no MAM neste sábado (13)

O sambista Jorge Aragão se apresenta no dia 13, no MAM, a partir das 17h. O cantor e compositor vai trazer o projeto A Cor do Samba, em que inclui no repertório canções como Eu e Você Sempre; Vou Festejar; Coisa de Pele e Terceira Pessoa. No cavaquinho, o artista também apresenta Ave Maria de Gounod. Jorge Aragão já gravou cerca de 20 álbuns, entre os gravados em estúdio e ao vivo. Jorge Aragão da Cruz tem 75 anos e nasceu no Rio de Janeiro, onde foi criado no bairro de Padre Miguel, no subúrbio. Aprendeu a tocar violão "de ouvido", por volta dos 11 anos. A primeira composição dele de sucesso foi Malandro, em parceria com Jotabê e revelado por Elza Soares (1937-2022) em 1976. A canção também está no show deste sábado. A carreira dele como compositor deslanchou com as gravações dos sambas Vou Festejar, e Coisinha do Pai, ambos interpretados pela cantora Beth Carvalho (1946-2019). Jorge Aragão. Sábado, 13, às 17h. MAM (Av. Contorno) Valor: R$ 120 (pista), R$ 300 (camarote)