Lembra dela? Saiba como está a vida de Dona Lurdes após fim da novela

. Crédito: fotos: divulgação

Já são dois anos desde que o público se despediu de Dona Lurdes, a carismática personagem que Regina Casé interpretou na novela Amor de Mãe, escrita pela baiana Manuela Dias. Mas, afinal, o que aconteceu com ela depois do último capítulo da novela em que ela vivia a saga atrás de um dos seus cinco filhos, Domênico, que havia sido vendido pelo pai ainda bebê?



Finalmente, os espectadores da novela vão poder matar a curiosidade e descobrir como está Lurdes, que agora vive sozinha desde que o último filho saiu de casa. Ela enfrenta a "síndrome do ninho vazio", tem que encarar a solidão e se acostumar a cuidar só dela mesma. Mas não pense que a continuação da novela será na TV. Nem mesmo no streaming. A vida da personagem segue agora no livro O Diário de Dona Lurdes, escrito pela própria Manuela.

Mas, para a escritora, o diário não vai interessar apenas quem assistiu a Amor de Mãe."Quem não viu a novela vai se identificar da mesma forma porque o livro conta a história de uma mãe brasileira passando pela 'síndrome do ninho vazio', que é um desafio bastante paradoxal. Depois que a mãe já está cansada dos anos que se empenhou em fazer o filho crescer, ela sofre por ele ter crescido!", reconhece a escritora.No diário, Lurdes admite que tem dificuldade em ver os filhos crescerem e viverem longe das asas dela: "Esse negócio de que a gente cria filho pro mundo, sei não. Será? Acho que eu gostava mais quando meus meninos moravam aqui comigo". Manuela, que é mãe de Helena, ainda criança, diz que, ao contrário da personagem, cria a filha para o mundo, sim. "Com certeza! Quero que minha filha cresça para o mundo, que ela cresça com o mundo! E que, mesmo grande, ainda tenha vontade de me ver". Manuela Dias A roteirista diz que sonhe em ver Helena um dia preparada para recebê-la na própria casa, para um almoço: "Será um lindo dia, em que eu terei certeza de que desempenhei com amor e eficiência minha missão de mãe". "Tenho imensa curiosidade sobre esse ser humano que está no seu embrião e que eu vejo se desenvolver a cada dia", afirma.

Lurdes, que na novela foi casada com Jandir - que vendeu Domênico -, agora começa a viver uma nova paixão: o candidato a amado é Evandro, que ela conheceu nas aulas de dança. "Até o carro de Evandro é cheiroso. E, como se não bastasse, Evandro ainda me trouxe flores. Eu fiquei tão sem graça", escreve a autora do diário, ao relatar como foi o primeiro encontro dela com o possível novo namorado.

E é nesse tom sempre leve, coloquial, que Lurdes escreve. Por isso, o diário ganha um tom tão verossímil e divertido. O leitor terá a impressão de estar lendo um diário real, de uma dona de casa sexagenária que é exatamente como Lurdes. Até a lista de compras de supermercado que ela prepara está no livro. Mas, apesar da leveza, Lurdes não deixa alguns temas tristes, como a solidão, escaparem. No entanto, o livro não cai na pieguice.

Sobre a própria velhice, Manuela diz que já tem planos:"Eu sonho em envelhecer morando na Bahia, escrevendo, recebendo minha filha, minha mãe e meu pai enquanto o Tempo nos permitir. Tomando um banho no Porto da Barra e comendo um acarajezinho no fim de tarde. Quero morar perto de meus amigos. Eu faço muitos planos, adoro fazer planos!".E acrescenta que sonha em viver no Santo Antônio, onde gostaria de visitar o compadre e tomar café com ele. "Tudo depois de escrever de manhã, bem cedo", acrescenta.

Mas, se ela fala sobre o que pretende fazer daqui a 30 ou 40 anos, se recusa a abrir o jogo como será seu futuro próximo. Embora já seja público que seu próximo trabalho será uma novela no Globoplay, a autora sai pela tangente e se nega a dar detalhes, por questões contratuais.

Pedimos que ela ao menos desse o nome da atração, mas não adiantou e ela respondeu em tom bem-humorado: "Mesmo adorando falar, como você pode ver pelo tamanho das minhas respostas… Infelizmente, não posso falar ainda! Mas Justiça 2 [segunda parte da série de 2016, exibida na Globo] estreia em outubro deste ano!".