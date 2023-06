Lexa lança música com Gustavo Mioto, 1ª desde separação de MC Guimê

A cantora Lexa lançou nesta quinta-feira, 8, a música “Flash Volta”, com participação do sertanejo Gustavo Mioto. O programa da TV Globo “Encontro com Patrícia Poeta” foi palco da primeira apresentação ao vivo da faixa. O videoclipe da canção também foi publicado hoje; nele, os intérpretes conversam e se divertem nos bastidores. Assista ao vídeo mais abaixo.