Lexa reata casamento com MC Guimê: 'Decisão pessoal'

A expulsão de MC Guimê do BBB, suspeito de assediar uma participante, não foi motivo para fim do relacionamento com Lexa: Nesta sexta (9), a cantora publicou uma série de fotos com o funkeiro e citou momentos em que passou com o amado nos últimos oito anos.



“Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, oito anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós, vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê, te amo”, escreveu.