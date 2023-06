Mano Brown recebe Zezé Motta e Elisa Lucinda em novo episódio do Mano a Mano

. Crédito: Jef Delgado/divulgação

“Duas estrelas de primeira grandeza no Brasil” é a frase usada por Mano Brown para abrir o episódio desta semana do podcast Mano a Mano, que se mantém em primeiro lugar na Parada de Podcasts do Spotify. Nesta quinta-feira (1º), o MC recebe as artistas Zezé Motta e Elisa Lucinda.



Na conversa, Brown resgata a carreira das artistas, que são personalidades importantes para a cultura afro-brasileira com seus protagonismos na televisão, no cinema, na música e na literatura. Na conversa, o trio debate sobre representatividade, racismo, padrões de beleza, ancestralidade e muito mais.

Zezé Motta é atriz e cantora, umas das mais importantes artistas do país. Ganhadora de prêmios como o Prêmio Air France e Grande Otelo Honorário, Zezé é lembrada pelo papel Xica da Silva no filme de mesmo nome. Na música, foi reconhecida em seu primeiro trabalho, a peça “Roda Viva”, de Chico Buarque, e já gravou 14 álbuns. Zezé também é um nome importante do Movimento Negro Unificado, no qual teve uma atuação significativa no combate ao racismo.

Elisa Lucinda é atriz, poetisa, escritora e cantora, reconhecida por papéis em novelas da Rede Globo, além de seus trabalhos no teatro. A artista já foi premiada com um Kikito do Festival de Gramado, além de um Troféu Raça Negra, na categoria Teatro. Elisa já lançou 5 álbuns e tem 14 livros publicados, incluindo livros de poesia. Atualmente faz parte do elenco da novela “Vai na Fé”, da Rede Globo.