Marco Nanini chega aos 75 anos e ganha homenagem do Canal Brasil

O Avesso do Bordado: o título da biografia de Marco Nanini, lançada no ano passado, pela editora Companhia das Letras, resume bem quem é esse ator, um dos maiores da dramaturgia brasileira e está comemorando hoje 75 anos de idade.



"Desde que o conheci, o que mais me chama a atenção é o acabamento que Nanini dá a seus personagens. São os detalhes, uma postura que seja. Nem sempre todos veem, mas ele se preocupa com o avesso do bordado". A frase é do ator Emiliano Queiroz, o Dirceu Borboleta de O Bem Amado. O depoimento é tão preciso que a jornalista Mariana Filgueiras, autora da biografia, resolveu escolher a expressão para o título do livro.

Lineu Preocupado com esses detalhes, é que Nanini imortalizou o Lineu, de A Grande Família, como o conhecemos, com aquela calça no meio da barriga. Essa característica que caracterizava bem a personalidade do personagem foi inspirada no pai do ator, que o compara a Lineu: "Ele era muito correto, tinha humor, era um ótimo pai. Me inspirei, especialmente, na forma como ele se vestia. Ele tinha o hábito de usar a calça com o cinto no meio da barriga".

E Lineu, o personagem mais marcante da carreira de Nanini, estará hoje no Canal Brasil, que prepara uma homenagem ao aniversário do artista. A Grande Família - o Filme, será exibido às 21h30. É uma chance rara de assistir, porque o longa baseado na série que ficou no ar por 14 anos não está disponível no streaming.

No filme, Lineu passa por um momento de profunda tristeza quando volta do enterro de um colega e, depois de se sentir mal, acredita que irá morrer logo. Ele desiste então de ir a uma reedição do baile em que começou a namorar Nenê (Marieta Severo), o que frustra a esposa.

Ela então, para provocar o marido, resolve convidar Carlinhos (Paulo Betti) para a festa. Marilda (Andréa Beltrão) se sente atraída por Carlinhos e está decidida a conquistá-lo. No meio disso tudo, Bebel (Guta Stresser) anuncia que está grávida e Beiçola (Marcos Oliveira) resolve dar um basta às malandragens de Agostinho e Tuco. O filme teve dois milhões de espectadores nos cinemas.

Auto da Compadecida Mais tarde, à 1h30 da madrugada, o Canal Brasil exibe O Auto da Compadecida (2000), em que Nanini interpreta o vilão Capitão Severino de Aracaju, um cangaceiro nos mesmos moldes de Lampião. O filme também superou os dois milhões de ingressos vendidos e ganhará uma sequência em breve, provavelmente, sem Nanini, já que seu personagem morre. E, como o horário é ingrato, é bom saber que o filme está no Globoplay, assim como a série de quatro episódios que deu origem ao longa-metragem.

O Canal Brasil vai exibir também no Cinejornal, às 15h30, uma entrevista inédita de Nanini à jornalista Simone Zuccolotto. Na conversa, o ator relembra momentos marcantes da carreira, fala também do presente e de projetos futuros. Um deles é a sua atuação na série João Sem Deus - Os Últimos Dias de Abadiânia, dirigida por Marina Person e com estreia prevista para o segundo semestre no Canal Brasil.

A produção é baseada na vida de João de Deus, que se apresentava como médium e abusava de mulheres que frequentavam o centro criado por ele em Abadiânia, no estado de Goiás. "É um caso muito pesado, mas a Marina Person, que é uma diretora muito boa e gente fina também, foi muito arguta para fazer o filme e eu fiquei também à vontade, embora eu falasse com ela ‘Olha, eu não vou imitar o João de Deus, eu vou fazer uma imagem, mas não vou imitá-lo’", diz o ator na entrevista.