Mostra da Cultura do Cordel entra em cena no "Uma Quarta de FreePelô". Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (12), a partir das 14h30, o projeto "Uma Quarta de FreePelô" coloca em cena no palco do Teatro Sesc-Senac Pelourinho a Mostra da Cultura do Cordel. Da plateia, jovens da Escola Municipal Alexandre Leal, do Instituto Sagrado Coração, da Casa da Diversidade, do Ponto da Cidadania e do Senac terão contato com toda a riqueza desta cultura que contém linguagens artísticas diversas – literatura, música, artes plásticas, teatro – e que serão apresentadas de maneira lúdica e interativa pelo cordelista e pesquisador de Literatura Popular Brasileira Osmar Simões Machado Jr., que contará com a participação do músico Igor Reis, numa performance que tem direção da atriz Isabela Gomes.

A Mostra da Cultura do Cordel quer difundir essa tradição popular nordestina e fazer o público compreender de que se trata de uma cultura viva, complexa, que se atualiza e se reinventa com o passar das gerações. No dia 13 de julho, uma oficina de cordel com Osmar Tolstói será realizada com os jovens nas suas escolas.

Mais lugares para visitar de graça

O "Uma Quarta de FreePelô" entrou em acordo com várias instituições sediadas no Centro Histórico de Salvador e às quartas-feiras serão concedidas entradas gratuitas a visitantes, não só estudantes, mas ao público em geral.

São elas: a Associação Protetora dos Desvalidos – SPD, Casa do Benin, Casa do Carnaval, Centro Cultural Solar Ferrão, a própria Fundação Casa de Jorge Amado, Igreja de São Pedro dos Clérigos, Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Igreja Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão, Memorial das Baianas de Acarajé, Memorial da Medicina Brasileira, Museu da Gastronomia Baiana, Museu de Imprensa, Museu do Mar Aleixo Belov, Museu Eugênio Teixeira Leal, Museu Nacional de Enfermagem do Cofen – MuNEAN, Museu Tempostal e Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica.

"Uma Quarta de FreePelô" antecipa a FLIPELÔ - Festa Literária Internacional do Pelourinho, que acontece em agosto e conta com o patrocínio do Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, na área de atuação da CCR Metrô Bahia e da Prefeitura Municipal de Salvador.