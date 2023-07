Música, afeto e tretas em família

No Marrocos, único país fora da Europa da turnê, Gil encontra um grupo de música tradicional africana. Crédito: Joao Fassal/divulgação

Em Babá Alapalá, uma das canções mais bonitas de Gilberto Gil, ele fala de tempo e ancestralidade. Não por acaso, a música é a primeira que aparece na série Viajando com os Gil, segunda parte do reality familiar que chegou nesta sexta-feira no Prime Video. O tempo é um elemento muito importante na série e marca presença de várias maneiras na produção, gravada na turnê que celebrou os 80 anos de Gil – em junho/julho do ano passado.



A começar pelo aniversário do patriarca, tema do primeiro episódio. Vale lembrar que Gil fez 81 anos na última segunda-feira e segue com a turnê Nós, a Gente – que ganhou uma temporada nacional, com apresentação nesta sexta e sábado na Concha Acústica. Apesar dos cuidados óbvios com um senhor nesta idade, é muito bom ver Gil cheio de energia, sobretudo nos palcos dos diferentes festivais, e com disposição para encarar a tour de 36 dias por dez países, realizando 15 shows. Boa parte do trajeto é feito de ônibus.

Mais ainda, dando a palavra final, seja na determinação de que o neto mimado Bento vai sim ensaiar e seguir viagem, decidindo o que entra ou sai do repertório ou repreendendo os deslizes musicais. “Não tem nada de originalidade nesse show. A originalidade é essa turma toda junta”, diz para o filho e diretor musical Bem Gil, que queria tirar Vamos Fugir do roteiro. “Um puxão de orelha de vez em quando é fundamental”, diz a Flora, depois que reclama do erro de José Gil no final de uma apresentação.

Mas os shows não são o foco central do reality, que tem direção geral de Andrucha Waddington e direção de Pedro Waddington e Rebeca Diniz, com roteiro de Hermano Vianna e Sebastian Gadea. A ideia é mostrar como a trupe de 40 integrantes - incluindo 7 filhos, 12 netos, 1 bisneta, genros, noras, namoradas e até babás – se vira. E como toda família, tem perregue e treta, como mala extraviada, disputa por comida e mudança de hotel às pressas. Em determinado momento, Preta conta que passou mal e foi parar no hospital.

Mas também tem momentos fofos, como o casamento da produtora Maria Gil com o italiano Giacomo Pizarzaroli, numa linda cerimônia na Itália, a espontaneidade das crianças e encontros especiais, quando Gil mostra todas as conexões que vem fazendo na música nestes 60 anos. Em Casablanca, no Marrocos, eles vão em uma cerimônia musical africana, que Gil logo linka com o alujá de xangô doo candomblé e o samba de roda. E emenda cantando Filhos de Gandhi. Amazon Prime Video

No Marrocos, único país fora da Europa da turnê, Gil encontra um grupo de música tradicional africana

Nando Reis faz show e lança podcast

Reaberto na última terça-feira (27), o Teatro da casa do Comércio volta a aquecer a programação da cidade com espetáculos teatrais e musicais. Neste domingo, às 21h, o espaço recebe o cantor e compositor Nando Reis, Nando Reis, com o show Voz e Violão, que resgata os maiores clássicos de sua carreira.

Acompanhado do filho Sebastião reis, Nando vai percorrer sua história, através de canções que marcaram época como Luz dos Olhos, All Star e Relicário, entre outras, como o último single, Espera a Primavera. Os ingressos custam R$ 200 | R$ 100.

Como parte das comemorações de seus 60 anos, completados em janeiro, Nando lançou esta semana o podcast Lugar de Sonho. Em cada um dos cinco episódios, ele fala de um aspecto de sua carreira ou vida –há capítulos, por exemplo, dedicados à relação com Cássia Eller, à infância, e à formação dos Titãs. “Resolvi remexer meu arquivo de memórias e relembrar passagens e pessoas determinantes na minha vida”, afirma. Disponível nas principais plataformas de streaming.

O Rio do Desejo chega ao streaming

Depois de passar por festivais e pelo cinema, o envolvente filme O Rio do Desejo chega ao catálogo do Globoplay. Dirigido pelo cineasta baiano Sérgio Machado, o filme é um drama com pé na tragédia, inspirada no conto O Adeus do Comandante, de Milton Hatoum.