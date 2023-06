Musical Cantando com Encanto chega a Salvador

. Crédito: divulgação

Baseado no premiado filme de animação da Disney, o espetáculo Cantando com Encanto chega em Salvador para única apresentação. A sessão será dia 3 de junho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O Brasil se tornou o primeiro país, fora os Estados Unidos, a receber o espetáculo oficial da Disney, inspirado no filme vencedor de três Grammy.



O musical conta a história de uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto. A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde a superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional.

Durante a montagem, o filme será exibido em um telão com alta definição com uma banda composta por 10 músicos tocando ao vivo toda a trilha sonora do filme.

A venda de ingressos já está disponível. Clientes Nubank contam com 40% de desconto, já aqueles clientes Nubank que tiverem cartão Ultravioleta, além dos 40% de desconto, também irão ganhar um (01) ingresso gratuito. O espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, com produção local de Novo Palco e realização por Rega Início Produções.