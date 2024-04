PARTIU O CORAÇÃO

Nego do Borel dá bolo em debutante e é condenado pela Justiça

O cantor Nego do Borel foi condenado pela Justiça por "dar o bolo" em uma festa de 15 anos. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo.

Em 2020, o funkeiro foi contratado para cantar em uma festa de 15 anos, realizada no Copacabana Palace. POrém, não compareceu ao evento. Ele pediu desculpas durante participação no extinto programa Se Joga (Globo).

"Fui contratado para fazer um show em São Paulo às 22h e outro no Rio de Janeiro à 1h. Daria tempo para sair do show, pegar o jatinho e chegar em Copacabana, mas o jato não chegou. (...) Não consegui ter contato com a família da menina, mas queria muito me desculpar", contou.