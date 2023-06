Nelson Maca apresenta Thank You Exu no Solar do Unhão

. Crédito: Foto: Divulgação

O escritor e performer Nelson Maca volta ao Pátio Flamboyant, do Museu de Arte Moderna da Bahia - MAM-BA, para mais duas apresentações do recital Thank You Exu, nos dois primeiros sábados de junho (03 e 10), às 16h. A apresentação contará com participação da poeta Lúcia Santos, do Dj Gug e do grafiteiro Lee27. Após a apresentação, o evento abre o microfone para a manifestação poética da plateia. A entrada é gratuita, com contribuição voluntária da plateia.

Divididos em cinco grupos, os poemas giram em torno dos eixos gênese, movimento, comunicação, natureza e enfrentamento. Eles constroem uma narrativa em versos, que trata do orixá Exu, suas qualidades, funções e ambientes. De sua origem até sua simbologia contemporânea, segundo representações da cultura afro-baiana. Tendo a poética da oralidade como fio condutor, a apresentação tece um hibridismo de elementos visuais e sonoros, que Nelson Maca, num misto de seriedade e provocação, conceitua afro-verbivocovisual. Segundo ele, sua forma de negralizar o Concretismo.

Para construção desse hibridismo, o poeta convocou artistas que já fazem parte de sua trajetória. A poeta-performer Lúcia Santos divide a leitura dos poemas, trazendo repetições, dobras, coros, sobreposições e afins. O Dj Gug é responsável pela execução ao vivo da sonoplastia, com sons, traços e técnicas da música eletrônica, com destaque para o universo estético do rap. Dj Gug define seu trabalho autoral como scratche percussivo. O grafiteiro Lee27, pioneiro do grafite na cultura hip hop da Bahia, completa o time. Lee é um dos percussores brasileiros da temática relacionada aos orixás e ao mundo do candomblé no grafite. Ele fará intervenções de pixos e grafite, em diálogo simultâneo com os demais.

A realização da performance Thank You Exu conta com o apoio institucional do MAM-BA. Seu diretor, Pola Ribeiro destaca a “satisfação” de receber a performance no espaço. “Nelson Maca é hoje uma importante voz da nossa cidade, do povo negro, comprometido e honesto com seus princípios”, afirma o gestor.

Poemas para Exu - A performance reúne parte dos poemas dos originais de Thank You Exu, novo livro de Maca, com publicação prevista para o mês de agosto de 2023. No segundo semestre, o autor estreará também a vídeo-performance homônima, que tem a direção do cineasta Ricardo Soares. São textos inéditos, escritos entre outubro e dezembro de 2022, quando o poeta participou da residência artística para escritores no Instituto Sacatar, na Ilha de Itaparica, selecionado em edital da Funceb.

“A experiência do quase isolamento na Ilha, acolhido pelo deslumbrante espaço do Sacatar, abriu-me novos canais de percepção para a escrita, performance e também para as qualidades de Exu. Isso tudo, com certeza, se reflete nos originais do livro e seus desdobramentos”, afirma Maca, acrescentando que a experiência no Sacatar o levou a buscar e experimentar caminhos que ampliam sua abordagem escrita e performática.

FICHA

- Evento: Performance Thank You Exu, de Nelson Maca

- Data e horário: sábados, 03 e 10/06/2023, às 16h