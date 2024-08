FUTEBOL AMERICANO

NFL anuncia Luísa Sonza e Anitta como atrações para partida no Brasil

O evento marca a primeira partida da NFL na América do Sul

A National Football League (NFL), liga estadunidense de futebol americano, anunciou Luísa Sonza e Anitta como atrações para partida realizada no Brasil. O NFL São Paulo Game ocorrerá na Neo Química Arena, localizada na capital paulista, no dia 6 de setembro, às 21h15. O evento marca o primeiro confronto da NFL na América do Sul.