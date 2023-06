No Dia dos Namorados, casais revelam compatibilidade até no jeito de vestir

. Crédito: .

Será que quando o amor e o estilo andam juntos a união é ainda mais forte? Reunimos três casais que provam que a resposta é sim! Todos confessaram que o jeito de vestir deles tem muito a ver, seja pela estética, ou pela escolha da paleta de cores. Assumem que saírem juntos com tudo coordenado só demonstra o quanto o match é perfeito. Tanto é verdade que no dia das fotos para esta matéria todos fizeram questão de irem bem combinadinhos reforçando a sintonia. E uma curiosidade, o Instagram tem participação importante nas 3 uniões. Vem conhecer essas histórias de amor e estilo. Harmonia total

Um convite profissional para trabalharem juntos foi apenas o começo do que se tornaria um namoro de quase um ano. Jorge Lucas (@lucasdilay), empresário, 27 anos, comanda a Salcity (@salcitycria) marca com forte identidade street wear, já conhecia sua futura namorada por amigos em comum e decidiu convidá-la para fazer fotos para divulgar suas criações. Mariana Porto, 22 anos(@mariana_porto), estudante de odontologia, que dirige a Moviment.arte (@moviment.arte_), brand de roupa esportiva, topou. ”O convite foi sem nenhuma intenção,super profissional, mas permitiu que a gente se conhecesse melhor”, confessa Lucas. “Só rolaria algo mesmo um mês depois através do Instagram quando curti uma foto dele”, explica Mariana. Os dois universos estéticos com os quais eles trabalham a moda estão ligados e se expressam no jeito deles se vestirem. “Ela pega muitas peças do meu guarda-roupa", se diverte Lucas. Novo amor

Aquela troca de olhares na praia, um amigo em comum e uma paquera nas redes sociais, esses foram os caminhos iniciais da história do publicitário Djan Vasconcelos (@d.jjan), 24 anos, e do psicólogo Ruan Baraúna (@ruanbarauna) , 27 anos, juntos há quase um mês. O romance é recente, mas já revela que a sintonia é forte. “Somos básicos,curtimos cores sólidas, isso demonstra bem como é nosso jeito de vestir”, revela Djan. Os dois harmonizam os looks com jeans, tênis branco e camisetas praticamente no mesmo tom verde oliva. Só ainda que não dá para trocarem peças dos guarda-roupas.“Sou maior que ele então não dá para trocar peças”, brinca Ruan.

Sem pressa

“Não se afobe, não/ Que nada é pra já/ O amor não tem pressa” canta Chico Buarque. Raissa Aires (@raissaires), nome por trás do perfil Fui Petiscar (@fuipetiscar) , 28 anos e Maria Amália (@maipombo) , médica, 26 anos esperaram quase dois anos para finalmente namorarem. “A gente se conheceu há 3 anos. Através do perfil do Instagram de um amigo encontrei o dela. Gostei do estilo das fotos e segui, sem nem saber que ela era lésbica” confessa Maria. Raissa quando viu a nova seguidora e os likes foi procurar saber quem era, mas as duas namoravam na época. Ambas terminaram seus relacionamentos, começaram outro, terminaram e só depois deram uma chance à relação que já dura oito meses. Para elas a sintonia fashion é marcante. “Somos minimalistas, a paleta de cores que usamos é igual, só muda as peças de roupa.Eu gosto de usar mais vestidos e Maria calça” revela Raissa. “Inclusive a blusa que estou usando é dela", conta rindo.

FICHA TÉCNICA