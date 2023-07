Nove Barbies inspiraram os looks de Margot Robbie nas premieres do filme; veja vídeo

Um dos momentos mais aguardados do mundo cinematográfico, neste ano, se aproxima, o filme “Barbie” chega aos cinemas na quinta-feira, 20, e já é possível vislumbrar salas ocupadas por todos os tons de rosa existentes. Para além dos trailers, peças promocionais e todo burburinho nas redes sociais, a equipe do filme esteve em turnê pelo mundo, nas últimas semanas, para a divulgação da produção, e a protagonista, a atriz australiana Margot Robbie, chamou a atenção com looks icônicos.

Todos os looks foram inspirados na boneca mais famosa do mundo e assinados pelo estilista da atriz, Andrew Mukamal. Entre as inspirações estão a primeira boneca Barbie, “The Original”, de 1959, que veste um maiô com listras pretas e brancas, o vestido usado por Margot na premiere do filme em Sydney, na Austrália, foi customizado pela marca francesa Hervé Léger. Outras marcas como Versace, Balmain, Valentino, Emilio Pucci e Schiaparelli transformaram as roupas da Barbie em grandes momentos de moda.