Prime Video marca estreia para nova temporada de série com família de Gil

O Prime Video marcou para 30 de junho a estreia da segunda temporada da série documental com a família de Gilberto Gil. Desta vez, em seis episódios, a produção intitulada “Viajando com os Gil” acompanha artista durante turnê pela Europa, na celebração dos seus 80 anos.



Entre momentos de afeto com os filhos, puxões de orelha, comentários espontâneos e carinhosos vindos dos caçulas e os desafios de uma turnê internacional em família, Gil reforça a riqueza de seu legado por meio da música. Ao todo são quase 40 familiares viajando juntos, incluindo 7 filhos, 12 netos e uma bisneta do cantor.