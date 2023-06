Segunda edição do Forró da Proa acontecerá no dia 7 de junho

A cervejaria Proa organizará em sua fábrica a segunda edição do Arraiá da O evento, marcado para as 17h do dia 7 de junho, terá participação da banda U Tal do Xote. Com mais de 10 anos de estrada e com releituras de clássicos do forró, U Tal do Xote apresenta uma roupagem moderna com músicas atuais em versões tocadas no ritmo nordestino. Ao longo desses anos o grupo já dividiu palco com grandes artistas, como: Elba Ramalho, Reginaldo Rossi e Adelmário Coelho. A banda também participa de eventos no estado, como o Forró do Bosque, Forró no Parque, São João do Pelourinho e importantes cidades do estado. Comidas Típicas Na festa, a galera poderá curtir pescaria, correio elegante, casamento caipira, quadrilha, corrida com ovo na colher e muita animação, regado a uma variedade de licores da região e muita cerveja gelada. Vai ter comidas típicas preparados pela Cia do Sertão, no cardápio mini sanduíche de cupim desfiado na manteiga de garrafa, queijo coalho e melaço, dadinho de tapioca com gorgonzola e melaço, bolinho de feijoada, mini sanduíche de fumeiro com queijo coalho, pesto nordestino e catupiry. Os ingressos estão disponíveis através do Sympla e custam, no primeiro lote, R$ 25.