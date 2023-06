Segunda temporada de Citadel será 100% dirigida por Joe Russo

O Prime Video anunciou que a série de espionagem Citadel foi renovada para uma 2ª temporada, que tem previsão de estreia em 2024. O novo ano da produção contará com os retornos de David Weil como showrunner e Joe Russo (Vingadores: Ultimato) como diretor de todos os episódios.



Veja o trailer de Citadel:



Estrelada por Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, a série acompanha Mason Kane (Madden) e Nadia Sinh (Chopra Jonas), dois ex-espiões que tentam levar uma vida normal após perderem todas as memórias do trabalho secreto. A 1ª temporada de Citadel está disponível no Prime Video. A atriz Matilda De Angelis em Citadel: Diana (divulgação) Em paralelo, a plataforma anunciou também a primeira imagem de Citadel: Diana, derivado italiano da trama. O projeto produzido pelos irmãos Russo terá versões em diversos países. A imagem traz Matilda De Angelis (The Undoing) como a espiã que dá nome à série.