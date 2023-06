Série com Nanda Costa e Lan Lanh fala sobre novas famílias

A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh mergulham a fundo nas questões que giram em torno do universo LGBTQIAPN+ na série Do Amor e de Luta, que estreia nesta terça (6), ás 23h15, no GNT. A produção integra a programação do mês do orgulho do canal. Gravada no Rio de Janeiro, Paraty e Salvador, a narrativa aborda, primeiramente, a história das duas, que recentemente se tornaram mães de duas meninas. Do Amor e de Luta fala sobre tudo que enfrentaram ao longo de suas jornadas, os dilemas que viveram em suas próprias famílias, a pressão ao assumirem sua sexualidade e sobretudo a montanha-russa que foi o percurso até poderem se tornar mães. A atração traz imagens gravadas por Lan Lanh ao longo das várias tentativas de inseminação, mostrando a tristeza até o processo dar certo eo dia a dia em casa, entre outros momentos. “A chegada das gêmeas foi uma realização pra gente e para as nossas famílias. Também nos trouxe outros desejos, como de, por exemplo, ir atrás de nossas raízes e de conhecer outras famílias plurais e diversas. Acho que num movimento de ajudar a naturalizar cada vez mais outros formatos familiares”, reflete Nanda. Ao longo dos quatro episódios, elas conhecem histórias de outros casais e famílias LGBTQIAPN+. Em papos honestos, sem medo de tocar em assuntos muitas vezes dolorosos e com uma captação crua, em estilo “cinema verdade”, Lan Lanh e Nanda entram em universos de outras pessoas e falam sobre temas cada vez mais necessários de serem debatidos na nossa sociedade. “Daqui a pouco, as nossas meninas vão viver outras experiências, vão pro mundo. Elas já nasceram com duas mães, para elas é natural. Trocar sobre circunstâncias como a entrada de filhos na escola, por exemplo, com outras famílias permite não só a nós, mas ao público refletir e acolher núcleos familiares diferentes daqueles a que estão acostumados”, diz Lan. A série écriada e dirigida por Tatiana Issa, ganhadora de três EMMYs e nomeada para outros sete. Tatiana divide a produção da série com Guto Barra, da Producing Partners, que já produziram mais de 40 séries de TV e filmes de sucesso. Terças, às 23h15, no GNT.