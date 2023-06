Série do Canal Curta! fala da mitologia dos orixás 

A série inédita Caminhos dos Orixás estreia quinta-feira (8), às 19h30, no canal Curta!. Com direção de Betse de Paula, a produção traz entrevistas com especialistas, antropólogos, pais e mães de santos e praticantes para falar de seus mitos, características arquetípicas, símbolos e sincretismos de Exu, Nanã, Ogum, Yemanjá, Oxóssi, Omolu Obaluayê, Oxum, Iansã, Oxumarê, Oxalá, Ibejis, Ossain, Xangô, Ewá, Logun Edé e Iroko.