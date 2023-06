Sidney Magal grava vídeo para tranquilizar os fãs, após boletim médico

O cantor Sidney Magal, 72, teve um “sangramento talâmico”, de acordo com boletim médico expedido nesta terça-feira (30), pelo Hospital do Coração (Hcor). Após a realização de exames para diagnóstico, foi detectado que o paciente possui um pequeno “sangramento espontâneo agudo no cérebro”, e, para os especialistas, a enfermidade está relacionada à hipertensão arterial.

Os sintomas do sangramento no cérebro surgiram durante um show que o cantor realizou na cidade de São Jose dos Campos, interior de São Paulo, na última sexta-feira (26). Na apresentação, ele sentiu uma indisposição e teve que interromper por alguns minutos o espetáculo. Ao fim da performance, partiu direto para uma unidade de saúde no município do Vale do Paraíba. Na madrugada do dia seguinte, 27, Magal foi transferido para o Hcor, localizado na capital paulista.