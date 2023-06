Tem data extra! Taylor Swift anuncia mais dois shows no Brasil

. Crédito: Beth Garrabrant/Divulgação

A cantora Taylor Swift anunciou mais duas datas de shows no Brasil, nesta segunda-feira (12), depois que os ingressos para os outros três shows no país esgotaram. A venda será feita pela T4F.



As novas datas são 19 de novembro, no Rio de Janeiro, e 24 de novembro, em São Paulo. A Cidade do México, no México, também foi outro ponto a ter nova data anunciada - o show extra será em 27 de agosto.

A venda dos ingressos para o público geral para estes dias começa no dia 22 de junho, a partir das 10h. A pré-venda para clientes C6 Bank começa no dia 19.

Com isso, o show da The Eras Tour no Brasil ficam nas seguintes datas e locais:

18 e 19 de novembro - Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos 24, 25 e 26 de novembro - São Paulo - Allianz Parque