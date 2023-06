Vai na Fé: Beijo entre Clara e Helena acontecerá nos próximos capítulos, diz colunista

Segundo a colunista Patrícia Kogut, nos próximos capítulos de Vai na Fé, as personagens Clara e Helena, papéis de Regiane Alves e Priscila Sztejnman, protagonizaram seu primeiro beijo. A publicação ressalta que o beijo lésbico faz parte do capítulo 135 em sequência da separação de Clara e Theo, feito por Emilio Dantas. O resumo da cena será quando Clara é convidada para fazer um ensaio de moda e a personal acompanhará a namorada, incentivando e sugerindo novas cenas. O fotógrafo elogiará. - "Sabia que tinha uma tigresa aí dentro." - "Tem, sim, mas tem que saber chamar", dirá Helena. Clara vai adorar o resultado das fotos. Porém, ao receber o cachê, se decepcionará com o valor baixo. Helena perceberá seu desânimo. - "Por que você ficou tão triste? As fotos estão maravilhosas. Imagina quantas mulheres vão te olhar e se inspirar?" - "Beleza não vai pagar as contas. O cachê era baixo, não dá pra pagar nem o condomínio. Achei que ia conseguir me sustentar como modelo, que boba eu sou." - "Você sabia que não ia ser fácil. Separar do Theo, entrar na Justiça, voltar a ter uma carreira. Mas não é excitante também? Parece que tudo é possível!" - "Não consigo curtir essa liberdade se estou toda hora preocupada com dinheiro." - "Nada que é fácil vale a pena. Te conquistar, por exemplo, foi bem difícil. E eu faria tudo de novo", afirmará Helena. Então, será nesse momento que o casal irá protagonizar um beijo carinhoso.Sai beijo lésbico e entra carinho no rosto Anteriormente, a Globo cortou por duas vezes uma cena de beijo entre as personagens. A primeira foi quando Helena ajudava Clara a se exercitar e um clima mais intimista aconteceu. Diante da situação, a emissora disse através de um comunicado enviado pela assessoria de imprensa que edições estão previstas sem aviso prévio. "Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo." Já na segunda vez, o resumo do episódio mostrava Clara chorando e revelando suas inseguranças e fragilidades. Em sequência, Helena enxugaria suas lágrimas, diria o quanto estava linda, beijando-a em seguida na boca.