Veja a lista completa de vencedores do Prêmio da Música Brasileira

Sem acontecer há dois anos, o Prêmio da Música Brasileira anunciou nesta quarta (31) os vencedores da sua 30ª edição. Entre os grandes vencedores, destacaram-se Marília Mendonça, Bala Desejo, Djavam, Elza Soares e Chico Buarque.



A cantora Alcione foi a grande homenageada da cerimônia, que aconteceu no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e contou com apresentação de Felipe Neto e Lázaro Ramos.