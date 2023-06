Amanda Nunes se aposenta do UFC após vitória contra mexicana

Fim de uma Era! Na noite deste sábado, a baiana Amanda Nunes se despediu oficialmente dos octógonos do UFC. A brasileira venceu a mexicana Irene Aldana em luta no peso galo (61kg) pela UFC 289, em Vancouver, no Canadá. A Leoa, como é chamada, dominou a luta do começo ao fim e levou a vitória por decisão unânime. Após o anúncio do resultado, a campeã dupla declarou oficialmente que estava se aposentando."Campeã dupla para sempre! Hoje, se vocês forem procurar, eu empatei com Anderson Silva em números de defesas de cinturão. Então hoje é a noite perfeita para me aposentar e viver feliz para sempre", declarou ela após a luta.Em seguida, Amanda Nunes deixou no chão do octógono os dois cinturões, do peso galo e peso pena, além das luvas que usou na despedida da modalidade.