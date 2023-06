Após queda, Bahia promete reestruturação do futebol feminino

Após o time feminino do Bahia ser goleado por 5x1 pelo o Corinthians e confirmar o rebaixamento à Série A2 do Campeonato Brasileiro, o tricolor anunciou que o setor passará por uma reestruturação.



Por meio de nota divulgada minutos depois do fim do jogo em Pituaçu, o Bahia afirmou que o clube intensificará as mudanças para voltar à elite no próximo ano. As primeiras alterações serão feitas ainda no mês de julho, para a disputa do Campeonato Baiano.