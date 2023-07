Athletico-PR pode ter estreia do chileno Vidal contra o Bahia

Adversário do Bahia, Athletico-PR pode ter estreia contra o tricolor. O volante Vidal teve o nome publicado no BID da CBF e ganhou condição de jogo para a partida deste domingo (16), às 18h, na Ligga Arena, pelo Campeonato Brasileiro.



O chileno de 36 anos estava no Flamengo e é a principal contratação da equipe paranaense na janela de transferências do segundo semestre. Vidal assinou contrato apenas até o fim do ano e tem a intenção de ser mais utilizado do que era no Flamengo.