Em jejum de gols, Everaldo volta ao comando de ataque do Bahia. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia tem uma revanche contra o Grêmio nesta terça-feira (4), após a derrota por 2x1 no sábado, pelo Brasileirão. Agora o confronto na Fonte Nova é o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h.



Devido à característica da competição, o segundo ato da sequência de três confrontos entre Bahia e Grêmio tem tom de decisão. O Esquadrão tenta encerrar a escrita de nunca ter avançado às semifinais da Copa do Brasil. Esta é a oitava vez que o clube chega às quartas.

O Grêmio, por sinal, é o time que o Bahia mais enfrentou nesta fase. Foram três duelos, com três classificações gremistas. A última aconteceu em 2019, após empate por 1x1 em Porto Alegre e derrota por 1x0 em Salvador - as outras vezes foram em 1989 e 2012. Em 2005 também deu Grêmio, mas na primeira fase.

Para alcançar o objetivo, a estratégia do time baiano é a de conseguir uma vitória em casa e assim jogar no mínimo pelo empate na volta, dia 12, na Arena do Grêmio. Para isso, o zagueiro Kanu sabe que o time precisa corrigir as falhas defensivas que têm sido rotineiras desde o início da temporada.

“A gente vem se cobrando bastante por conta dessa quantidade de gols sofridos. Gols infantis. A única forma de melhorar isso é o trabalho, é o que a gente vem fazendo dia a dia. Quanto à Copa, a gente está invicto, vem num bom momento na Copa do Brasil. Nós vamos fazer uma grande partida, levar um bom resultado para o Sul. E, se Deus quiser, conquistar a classificação”, afirmou.

Neste segundo jogo, Bahia e Grêmio sabem bem o que vão encontrar pela frente, já que se enfrentaram há três dias. O técnico Renato Paiva, no entanto, projeta um duelo diferente por causa do formato da competição. Para ele, o Esquadrão terá que usar a inteligência e entender que a classificação será definida em dois jogos.

“Serão histórias diferentes, como foram com o Santos. Campeonato e Copa são diferentes, nós temos que olhar para o jogo da Copa como o primeiro de dois. E é (para) isso que vamos nos preparar, sabendo que vamos enfrentar uma grande equipe. Mas o Grêmio também sabe que vai jogar contra uma grande equipe, uma realidade que a Fonte Nova, quando está apoiando nossa equipe, é muito difícil para os adversários”, analisou o treinador.

Paiva será forçado a mudar o time. Em relação ao confronto de sábado, serão pelo menos duas mudanças. Thaciano e Vinicius Mingotti estão fora de ação porque já atuaram na Copa do Brasil por Grêmio e Operário-PR, respectivamente.

A tendência é que Lucas Mugni seja escalado na vaga de Thaciano. A outra opção é o meia Daniel. Ele negocia a saída para o Fluminense e já se despediu do elenco, mas ontem treinou normalmente e pode ser utilizado na partida.

No comando de ataque, Everaldo tem a missão de ser o homem-gol. Ele volta a ser titular depois de três partidas. Em duas ficou como opção no banco e na derrota para o Fluminense, no Maracanã, esteve suspenso.

Em outra configuração, Renato Paiva pode montar o Bahia com um trio de ataque. Nesse caso, Ademir entraria na vaga de Thaciano e se juntaria a Everaldo e Kayky. A escalação só será revelada minutos antes da partida.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Ryan; Rezende, Acevedo, Mugni e Cauly; Kayky e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.