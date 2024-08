QUARTAS DE FINAL

Bahia perde para o Flamengo na Fonte Nova e se complica na Copa do Brasil

Rival carioca vai jogar por um empate na partida de volta, no Maracanã

Gabriel Rodrigues

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 23:29

Everton Ribeiro criou boas chances para o tricolor Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

A expectativa era grande, o Bahia fez um bom jogo, mas largou em desvantagem no primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (28), o time baiano foi derrotado por 1x0 pelo Flamengo, na Arena Fonte Nova. Bruno Henrique, no início do 2º tempo, marcou o único gol da partida.

O Esquadrão dominou o adversário na primeira etapa, mas não conseguiu converter as chances em gol. Na etapa decisiva, bastou um vacilo para a equipe carioca aproveitar e ficar em vantagem. Na base da posse de bola, o Bahia voltou a ter o domínio do confronto, mas parou no goleiro Matheus Cunha e não balançou as redes.

O jogo da volta será no dia 12 de setembro, uma quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para avançar à semifinal, o tricolor terá que vencer por pelo menos dois gols de diferença. Como não há vantagem do gol fora de casa, o triunfo simples leva a decisão para os pênaltis.

O JOGO

Como era esperado, o técnico Rogério Ceni escalou o tricolor com o seu time considerado titular. Coração da equipe, o quarteto formado por Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly estava acompanhado por Thaciano e Everaldo, que formaram a dupla de ataque. Recuperado de lesão, Ademir ficou no banco de reservas.

Antes do início da partida, uma homenagem foi feita ao jogador uruguaio Izquierdo, que morreu após ter um mal súbito em campo durante a partida entre Nacional-URU e São Paulo, pela Libertadores. Quando a bola rolou, o time baiano manteve a sua característica, com toques curtos para envolver o adversário.

O Esquadrão viu o Flamengo ter mais a posse de bola e teve dificuldade de sair do campo defensivo nos primeiros minutos. Tite preencheu o meio-campo e subiu a linha de ataque para pressionar . Aos poucos, o Bahia foi achando espaços e dominou o adversário.

Aos 31 minutos, a defesa carioca saiu jogando e foi desarmada pelo ataque azul, vermelho e branco. Jean Lucas passou pelo marcador e tocou para Everton Ribeiro. O camisa 10 chutou da entrada da área e a bola passou perto do gol. Pouco depois, foi a vez do tricolor sair errado. Gerson mandou para fora.

O jogo voltou a ficar quente na reta final. Aos 44, Luiz Araújo fez a jogada e achou Gerson. O volante chutou no canto, mas Kanu se jogou na bola e salvou o Bahia.

A equipe baiana respondeu em uma blitz ofensiva. O chute de Everaldo foi bloqueado por Léo Pereira e, na sobra, Jean Lucas tentou dentro da área, mas foi travado. Cauly também arriscou o arremate, só que a bola ficou na defesa e o 1º tempo terminou sem gols.

SEGUNDO TEMPO

O tricolor voltou do intervalo com a mesma escalação, mas a postura um pouco diferente da do fim do primeiro tempo. O time viu o Flamengo ter mais posse de bola e logo aos quatro minutos foi castigado. Na cobrança de escanteio, Bruno Henrique foi no alto e de cabeça abriu o placar.

O Bahia tentou ser rápido na resposta. Jean Lucas recebeu dentro da área, fez belo giro e chutou à queima-roupa, mas o goleiro fez defesa milagrosa. Na sequência, Everton Ribeiro mandou no cantinho e Matheus Cunha se esticou todo para salvar o rubro-negro outra vez.

Aos 18 minutos, foi a vez de Thaciano receber cruzamento rasteiro na grande área. Ele pegou fraco e facilitou a defesa. Ceni aproveitou para fazer a primeira mudança. Luciano Rodríguez entrou na vaga de Everaldo.

O time seguiu rondando a área do Flamengo, mas com dificuldade para acertar o alvo. Não demorou a torcida pediu por Ademir. Ceni atendeu e colocou o atacante no lugar de Thaciano. Mesmo mais presente no ataque, o Esquadrão perdeu um pouco do fôlego.

Na reta final, o jogo ficou mais duro, com muitas faltas e cera do time carioca. O Bahia viu o tempo passar, não conseguiu reagir e vai ter que reverter o cenário no confronto da volta para ir à semifinal.

Bahia 0x1 Flamengo - Copa do Brasil - quartas de final (ida)

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (De Pena) e Cauly (Iago Borduchi); Thaciano (Ademir) e Everaldo (Luciano Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (David Luiz); Erick Pulgar, Léo Ortiz (Everton Araújo), De la Cruz (Michael) e Gerson (Igor Jesus); Luiz Araújo (Wesley) e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

Local: Arena Fonte Nova

Gol: Bruno Henrique, aos 4 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Arias (Bahia); Everton Araújo (Flamengo)

Público: 46.018 pagantes

Renda: R$ 1.924.324,50