Baiano Robson Conceição tem data definida para voltar ao ringue

O baiano Robson Conceição já tem data para voltar aos ringues. O "Brabo" entrará em ação no dia 15 de setembro, no Texas, nos Estados Unidos.



O anúncio foi feito pelo lutador nas redes sociais. O adversário de Robson no duelo ainda não foi divulgado.



A última vez que Robson Conceição subiu no ringue foi no dia 10 de junho. Em Nova York, nos Estados Unidos, ele enfrentou Nicolas Polanco, da República Dominicana.



A disputa acabou encerrada prematuramente por conta de um choque involuntário de cabeças e a luta foi declarada sem vencedor, o que deixou a equipe de Robson na bronca.