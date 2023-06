Bellingham é 2ª contratação mais cara do Real Madrid; veja top 10

. Crédito: Borussia Dortmund/Divulgação

O Real Madrid acertou na última quarta-feira (7) a contratação de Jude Bellingham, astro do Borussia Dortmund e da seleção inglesa, por 103 milhões de euros, cerca de R$ 546 milhões em conversão direta.



A quantidade de dinheiro paga no meio-campista, que foi um dos destaques da Copa do Mundo de 2022, fez com que ele se tornasse o segundo jogador mais caro da história dos merengues, superando nomes como Cristiano Ronaldo, que ocupava a terceira colocação.

Desde o começo do século, o clube espanhol faz grandes investimentos em craques do momento ou jogadores recém-promovidos das categorias de base, como foi com os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, por 45 milhões de euros cada, hoje destaques e ídolos da torcida.

Em algumas temporadas, não foi somente um reforço de alto custo, mas um "pacote" completo com vários atletas de nível - nem todos correspondendo, no entanto.

Com a adição de Bellingham à lista, relembre contratações históricas do Real Madrid e as dez maiores. Todos os valores citados são em euros e englobam tanto números oficiais quanto especulações da imprensa no momento das negociações.

Eden Hazard (115 milhões de euros) Considerado um dos principais destaques da "ótima geração belga", como ficou conhecida a leva de jogadores da seleção europeia revelados na década passada, Eden Hazard chegou a peso de ouro na temporada de 2019-2020. No entanto, ele não conseguiu repetir o mesmo destaque que teve no Chelsea e no Lille.

Afetado por diversas lesões que o atrapalharam em seu auge, o atacante não chegou a completar nem 100 jogos pelo Real Madrid em quatro anos de clube, e não terá mais a chance de atingir essa marca. Na última semana, os espanhóis anunciaram que rescindirão seu contrato em 30 de junho, perto do final da atual época.

Gareth Bale (100 milhões de euros) Conhecido por sua velocidade e jogadas incisivas nas pontas, Gareth Bale foi outro que chegou a casa dos 100 milhões de euros Em 2013, após sucessivas temporadas de destaque no Tottenham, o galês foi contratado pelos merengues na que foi, na época, a maior negociação de sua história, antes de Hazard em Bellingham.

Em campo, ele correspondeu. Apesar de também ter tido problemas com lesões, atuou em 258 jogos pelo clube e fez parte do lendário trio de ataque BBC (Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo), titular nos títulos de 2013-2014 e 2015-2016 da Liga dos Campeões da Europa, e parte do elenco das conquistas de 2016-2017, 2017-2018 e 2021-2022.

Cristiano Ronaldo (94 milhões de euros) Maior artilheiro de todos os tempos do Real Madrid, Cristiano Ronaldo dispensa comentários. Em 2009, pouco tempo após ganhar seu primeiro prêmio de melhor jogador do mundo, o português foi contratado pelo time espanhol junto ao Manchester United como parte de um pacote de craques, que também incluiu o brasileiro Kaká. De lá para cá, o resto foi história.

Foram 451 gols marcados em 438 jogos, marca que surpreende até hoje, e uma coleção de títulos. Dentre os mais importantes, as edições de 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 da Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol em 2011-2012 e 2016-2017 e o Mundial de Clubes em 2014, 2016 e 2017.