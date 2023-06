Bia Haddad vence em Roland Garros e encerra jejum de 44 anos

. Crédito: WTA/Divulgação

Beatriz Haddad Maia é a primeira brasileira nas oitavas de Grand Slam desde Patrícia Medrado, em 1979. O feito foi alcançado neste sábado (3), com vitória em um confronto intenso contra a russa Ekaterina Alexandrova, número 23 do ranking da WTA. Bia Haddad mostrou coragem e frieza para recuperar um match point e vencer de virada por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 7/5, e alcançar a quarta fase de Roland Garros.

Número 14 do mundo, Bia Haddad enfrentará a espanhola Sara Sorribes Tormo, número 132 do ranking, nas oitavas de final. A classificação de Bia Haddad neste sábado veio após 2h48min de partida na quadra Simonne Mathieu, em um jogo cheio de reviravoltas e emoção.

"Eu tentei não desistir. O jogo começou muito rápido, eu não estava no meu melhor dia. Não estava servindo, jogando da forma que eu gostaria. Mas assim é o tênis, fiquei muito feliz por não ter me entregado e terei uma nova chance amanhã", afirmou a paulista.

Quando chegou às oitavas em 1979, Patrícia Medrado foi eliminada pela norte-americana Chris Evert, que era cabeça de chave número 1 e uma das lendas do tênis mundial. Neste sábado, Bia demorou para entrar no jogo, mas buscou uma desvantagem e deu trabalho para Alexandrova já no primeiro set. Com sofrimento no segundo set, Bia se salvou e igualou o jogo.

O nervosismo só aumentava e a brasileira foi corajosa ao salvar um match point e buscar a virada no set decisivo. Beatriz ainda tirou um tempo na entrevista pós-jogo para agradecer, em português, pelo apoio da torcida brasileira em Paris.

"Há muitos brasileiros aqui, obrigada à torcida. É muito especial receber este apoio de vocês, teremos uma nova oportunidade de representar nosso tênis amanhã. Estou muito feliz. Ainda terei duplas para jogar hoje", agradeceu Bia.

Bia Haddad levou um tempo para entrar no ritmo de jogo e começar a acertar suas batidas na bola. Enquanto isso, Alexandrova abriu 5 games a 1, fazendo duas quebras para cima da brasileira. No fim do set, Beatriz se encontrou e venceu quatro games seguidos para empatar o confronto por 5 a 5. Os dois games finais foram disputados, mas a russa levou a melhor, fechando o set inicial por 7 a 5.

Com o timing melhorado para o segundo set e Alexandrova errando bastante. Após sofrer uma quebra e ir em busca do empate por 4 a 4, a russa foi surpreendida no game seguinte em que sacava e podia virar o set. Bia abriu 5 a 4 e fechou com 6 a 4, empatando o confronto na quadra Simonne Mathieu.

O terceiro set foi extremamente nervoso para as duas tenistas, que cometeram erros não forçados. O set começou com uma quebra da Bia, que abriu 4 a 1, conseguindo mais uma quebra no quinto game. Nervosa, a brasileira deixou Alexandrova vencer três games seguidos e empatar por 4 a 4.

Sacando, a tenista russa foi efetiva nas bolas e buscou a virada por 5 a 4, levando o jogo para definição. Com 40 a 30 no placar, Alexandrova chegou ao match point, mas Bia foi buscar. A brasileira mostrou coragem para recuperar o match point e venceu o game. A pressão mudou de lado, Bia conseguiu nova quebra e fez 6 a 5 para voltar a liderar no saque.